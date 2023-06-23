Samsunspor'dan savunmaya transfer!

Samsunspor, Lech Poznan forması giyen Slovakya defans oyuncusu L'ubomir Satka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan savunmaya transfer!
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23 Haziran 2023 17:14
Samsunspor, savunmaya flaş bir takviye yaptı.

Samsunspor, son olarak Lech Poznan forması giyen Slovakya defans oyuncusu L'ubomir Satka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Lech Poznan forması giyen Slovakya Milli Takım Defans oyuncusu L'ubomír Satka ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

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