Samsunspor'da Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Reeder Samsunspor'da yaralanan Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı
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12 Nisan 2025 17:24
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Reeder Samsunspor'da Roland Sallai ile girdiği mücadele yaralanan Van Drongelen'in dudağına dikiş atıldı.

Kımızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuları Rick Van Drongelen'in, sarı kart gördüğü pozisyonda ağzına almış olduğu darbe sonucu dudağının yarıldığı ve sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edebildiği hatırlatıldı.

Müsabaka sonrasında oyuncunun sağlık kontrolünün yapıldığı ifade edilerek, "Sağlık sponsorumuz VM Medicalpark Samsun Hastanesinde yapılan kontrollerde, parçalanan dudak dokusu plastik cerrahi tarafından suture edilmiştir. Çalışmalarına devam edecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Bu arada Hollandalı futbolcu Van Drongelen ise sosyal medya hesabından fotoğrafını, "8 dikiş, 6 final" notuyla paylaştı.

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