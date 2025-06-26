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Samsunspor'da ön libero hedefi: Chotard

Bu sezon Avrupa Ligi'ne katılacak olan Samsunspor, Ligue 1 temsilcisi Montepellier'den Joris Chotard ile ilgileniyor.

calendar 26 Haziran 2025 13:47
Samsunspor'da ön libero hedefi: Chotard
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Samsunspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ligue 1 ekiplerinden Montpellier forması giyen 23 yaşındaki Fransız ön libero Joris Chotard'ın, Kırmızı-Beyazlıların transfer gündemine girdiği iddia edildi. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, oyuncunun maliyetini araştırırken, teknik direktör Thomas Reis ise transfere onay verdiği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Montpellier altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon 27 lig maçında forma giyen Chotard, genç yaşına rağmen takımının önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu yüksek bonservis bedeli, transferin en kritik maddesi konumunda bulunuyor.

Fransız basınında yer alan iddialara göre Samsunspor, 23 yaşındaki ön libero için resmi girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonunda Montpellier ile 26 maça çıkan Chotard, bu süreçte 1 gol kaydederek istikrarlı bir grafik ortaya koydu. Genç yaşına rağmen Ligue 1'de önemli bir deneyim kazanan futbolcunun, savunma yönü güçlü ve oyun kurulumuna katkı sağlayan bir profil çizdiği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDE


Öte yandan Joris Chotard'a yalnızca Samsunspor'un değil, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği ileri sürülüyor. Transferde rekabetin artması, oyuncunun kararını ve kulübünün tutumunu belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. Samsunspor cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, transfer gelişmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SAMSUNSPOR TARAFTARI BEKLEYİŞTE

Samsunspor taraftarları, Fransız orta saha oyuncusunun transferiyle takımlarının hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kuracağına dair umutlu bekleyişini sürdürüyor. (Samsun Gazetesi)


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