Şampiyonlar Ligi'nde yarı final şifresiz yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu karşılaşmaların ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu ve tüm dünya, bu maçların heyecanla beklemeye başladı. Türkiye'de ise futbolseverler için önemli bir detay akıllara geldi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nunAyrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Süper Kupa maçı da şifresiz olarak ekranlara gelecek.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Şampiyonlar Ligi'nde kalan turlar RTÜK'ün yarı final ve final kararı nedeniyle TV8 ya da TV8,5 kanallarından yayınlanacak.Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.