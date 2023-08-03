Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar öncesi oynanan 2. ön eleme turu, rövanş maçlarının ardından tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu tamamlandı
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03 Ağustos 2023 01:11
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu, oynanan 8 maçla tamamlandı.

Galatasaray, ilk maçı 2-2 beraberlikle biten eşleşmenin rövanşında ağırladığı Zalgiris'i Dries Mertens'in golüyle 1-0 yenerek tur atladı. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu.

Ayrıca Dinamo Zagreb, Rakow, Klaksvik, Molde, Maccabi Haifa, Servette ve Kopenhag adlarını 3. eleme turuna yazdırdı.

Üçüncü eleme turunda ilk maçlar 8-9 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos'ta yapılacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2 (0-4)

Karabağ (Azerbaycan) - Rakow (Polonya): 1-1 (2-3)

Hacken (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları): 3-3 (0-0) (Klaksvik penaltılarla 4-3 kazandı)

Molde (Norveç) - HJK (Finlandiya): 2-0 (0-1)

Maccabi Haifa (İsrail) - Sheriff (Moldova): Uzatmalarda 4-1 (0-1)

Genk (Belçika) - Servette (İsviçre): 2-2 (1-1) (Servette penaltılarla 4-1 kazandı)

Kopenhag (Danimarka) - Breidablik (İzlanda): 6-3 (2-0)

Galatasaray (Türkiye) - Zalgiris (Litvanya): 1-0 (2-2)

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