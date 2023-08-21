Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba günü Molde ile deplasmanda karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor
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21 Ağustos 2023 12:23
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, salı ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, çarşamba günü Norveç'in Molde takımına konuk olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Salı:

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)

Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka)

Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

23 Ağustos Çarşamba:

Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Molde (Norveç) - Galatasaray

Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan)

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