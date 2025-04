Şampiyon pilotlar, 30 kadın co-pilotu pistlere hazırladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen ikinci 'Kadın Co-Pilot Eğitimleri' tamamlandı.



Motor sporlarında kadınların daha aktif rol almasını teşvik eden proje, online teorik eğitim ve sınavın ardından, Körfez Pisti'ndeki uygulamalı eğitimlerle sona erdi. Şampiyon pilotların direksiyonda olduğu eğitim sonunda 30 kadın co-pilot, sağ koltuk bulmak üzere gerekli tüm aşamaları tamamladı.



Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Co-Pilot Eğitim Programı' tamamlandı. Bu yıl eğitime 350 başvuru olurken, 157 katılımcı online eğitimlere katılım sağladı. Eğitimler sonunda yapılan online sınavda başarılı olan 30 kadın TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki uygulama eğitimine katılma hakkı kazandı.



Teorik derslerde, ralli sporunun temel dinamikleri, co-pilotluk görevleri, yol notu hazırlama teknikleri ve yarış prosedürleri gibi konular ele alınırken, eğitim sonunda katılımcılar online bir sınava dahil oldu. Sınavda en yüksek notu olan 30 kadın katılımcı da Kocaeli Körfez Pisti'nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimle co-pilot sertifikasına sahip oldu.



Şampiyon pilotlardan Murat Bostancı, Burçin Korkmaz, And Sunman, Ümit Can Özdemir, Orhan Avcıoğlu ve Nazan Zorlu'nun uygulamalı verdikleri eğitimde, co-pilot adayları gerçek bir ralli özel etabında pratik yapma şansı elde ederken, bu süreçte yol notu yazımı, zaman kontrol noktaları, start/finiş prosedürleri gibi kritik unsurlar uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.



TOSFED Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen eğitim programına, İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya gibi farklı illerden katılım oldu.



BAHAR SUNMAN: KADINLARIN MOTOR SPORLARINA İLGİSİNİN ARTMASI BİZİ MUTLU EDİYOR



TOSFED Kadınlar Komisyonu Başkanı Bahar Sunman eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kadınların motor sporlarına ilgisinin her geçen gün arttığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl eğitimlerimize 20-50 yaş aralığında, çok farklı şehirlerden katılımcı kaydı aldık, Körfez Pisti'ndeki uygulamalı eğitimlere katılan 30 kadın co-pilot adayı da oldukça başarılı bir performans gösterdi. Kendilerini kutluyor ve motor sporları dünyasına hoş geldiniz diyorum" şeklinde görüşlerini aktardı.