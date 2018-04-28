Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçerken, teknik direktör Samet Aybaba maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.
PLANLADIĞIMIZ GİBİ OLDU
1-0 biten karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Rakibin 5'li savunma yapacağını düşünüyorduk. Planladığımız gibi oldu. Böyle savunma yapan takımlara pozisyon bulmak zor oluyor. Pozisyon bulmaya başladık, golü bulduk. Sonrasında net pozisyonlar var. Tabi rakibin ligdeki bulunduğu konumu nedeni ile biraz daha hareketli bir ikinci yarı yaşamalarını bekliyorduk. Onlar da uzaktan atılan uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Futbol bu. Rahmetli İlhan Cavcav ile Türkiye kupamız vardı birlikte takımın kazandığı. Onun sezonunda keşke Gençlerbirliği buralarda olmasa diye düşünüyor insan. İnşallah bundan sonraki maçlarda herkes performansını yükseltir. Onlarda hak ettiği yerde bu ligi bitirirler. Yemen Ekşioğlu bizim camianın insanıydı, birlikte yaşadık çok güzel günlerimiz geçti, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.
İNANILMAZ BİR SEZON GEİRİYORUZ
İnanılmaz bir sezon yaşadıklarını ifade eden Aybaba, "Biz takım halinde çıkıyoruz mücadele ediyoruz. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Futbolu çirkinleştirmiyoruz. Hep oyun içinde kalıyoruz. İlk yarı seyirciler biraz tempo tutu, takımın coşkusuna katıldı. Takımın temposu düşünce taraftarın da temposu düşüyor. Islıklamaya başladılar. İnanılmaz bir sezon geçiriyor bu takım, bu yönetim, bu şehir. İçeride bir maçımız kaldı. O maçımızı da daha kalabalık bir seyirci önünde oynayıp sezonu taçlandırırız" diye konuştu.
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PLANLADIĞIMIZ GİBİ OLDU
1-0 biten karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Rakibin 5'li savunma yapacağını düşünüyorduk. Planladığımız gibi oldu. Böyle savunma yapan takımlara pozisyon bulmak zor oluyor. Pozisyon bulmaya başladık, golü bulduk. Sonrasında net pozisyonlar var. Tabi rakibin ligdeki bulunduğu konumu nedeni ile biraz daha hareketli bir ikinci yarı yaşamalarını bekliyorduk. Onlar da uzaktan atılan uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Futbol bu. Rahmetli İlhan Cavcav ile Türkiye kupamız vardı birlikte takımın kazandığı. Onun sezonunda keşke Gençlerbirliği buralarda olmasa diye düşünüyor insan. İnşallah bundan sonraki maçlarda herkes performansını yükseltir. Onlarda hak ettiği yerde bu ligi bitirirler. Yemen Ekşioğlu bizim camianın insanıydı, birlikte yaşadık çok güzel günlerimiz geçti, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.
İNANILMAZ BİR SEZON GEİRİYORUZ
İnanılmaz bir sezon yaşadıklarını ifade eden Aybaba, "Biz takım halinde çıkıyoruz mücadele ediyoruz. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Futbolu çirkinleştirmiyoruz. Hep oyun içinde kalıyoruz. İlk yarı seyirciler biraz tempo tutu, takımın coşkusuna katıldı. Takımın temposu düşünce taraftarın da temposu düşüyor. Islıklamaya başladılar. İnanılmaz bir sezon geçiriyor bu takım, bu yönetim, bu şehir. İçeride bir maçımız kaldı. O maçımızı da daha kalabalık bir seyirci önünde oynayıp sezonu taçlandırırız" diye konuştu.
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