Samet Aybaba'dan takıma tepki!

Beşiktaş'ta futbol direktörü Samet Aybaba, Alanyaspor maçının ardından soyunma odasına inerek hem oyundan hem de skordan dolayı takıma tepki gösterdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba'dan takıma tepki!
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14 Mayıs 2024 12:56
Beşiktaş, öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken soyunma odasında futbol direktörü Samet Aybaba rüzgarı esti.

OYUNA VE SKORA TEPKİ

Aybaba, karşılaşmanın hemen ardından soyunma odasına inerek sonuç için hem teknik ekibe hem de futbolculara büyük tepki gösterdi.

Deneyimli futbol adamı, "Hedefimiz Türkiye Kupası ama ligi bırakmış gibi oynamanızı anlayamıyorum." dedi ve 1 puanın yetersiz olduğunu belirtti.

Aybaba, oynanan oyundan da memnun olmadığını dile getirip, "Kupa finaline kadar kendinizi toparlayın" şeklinde konuştu. 

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