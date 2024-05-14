Samet Aybaba'dan takıma tepki!

Beşiktaş, öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken soyunma odasında futbol direktörü Samet Aybaba rüzgarı esti.
OYUNA VE SKORA TEPKİ
Aybaba, karşılaşmanın hemen ardından soyunma odasına inerek sonuç için hem teknik ekibe hem de futbolculara büyük tepki gösterdi.
Deneyimli futbol adamı, "Hedefimiz Türkiye Kupası ama ligi bırakmış gibi oynamanızı anlayamıyorum." dedi ve 1 puanın yetersiz olduğunu belirtti.
Aybaba, oynanan oyundan da memnun olmadığını dile getirip, "Kupa finaline kadar kendinizi toparlayın" şeklinde konuştu.
OYUNA VE SKORA TEPKİ
Aybaba, karşılaşmanın hemen ardından soyunma odasına inerek sonuç için hem teknik ekibe hem de futbolculara büyük tepki gösterdi.
Deneyimli futbol adamı, "Hedefimiz Türkiye Kupası ama ligi bırakmış gibi oynamanızı anlayamıyorum." dedi ve 1 puanın yetersiz olduğunu belirtti.
Aybaba, oynanan oyundan da memnun olmadığını dile getirip, "Kupa finaline kadar kendinizi toparlayın" şeklinde konuştu.