Fenerbahçe'ye transferinde artık sona gelinen Samet Akaydın, büyük bir heyecan yaşıyor.



2021 yılın Ocak ayında Keçiörengücü'nden Adana Demirspor'a transfer olan ve Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın, şimdi Fenerbahçe formasını giymek için sabırsızlanıyor.



Kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atacak olan Samet Akaydın, Habertürk'ten Ayhan Şensoy'a yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu söyledi.



Samet Akaydın, Fenerbahçe'ye transferi için "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım." açıklamasını yaptı.



Adana Demirspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan Samet Akaydın, 2 gol kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ