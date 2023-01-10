Samet Akaydın'dan Fenerbahçe açıklaması

Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanan Samet Akaydın konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydın'dan Fenerbahçe açıklaması
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10 Ocak 2023 12:28
Fenerbahçe'ye transferinde artık sona gelinen Samet Akaydın, büyük bir heyecan yaşıyor.

2021 yılın Ocak ayında Keçiörengücü'nden Adana Demirspor'a transfer olan ve Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın, şimdi Fenerbahçe formasını giymek için sabırsızlanıyor.

Kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atacak olan Samet Akaydın, Habertürk'ten Ayhan Şensoy'a yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu söyledi.

Samet Akaydın, Fenerbahçe'ye transferi için "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım." açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan Samet Akaydın, 2 gol kaydetti.

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