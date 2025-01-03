Salah: 'Liverpool'daki son yılım'

Liverpool forması giyen Muhammed Salah, Sky'a açıklamalarda bulundu.



Kulüple sözleşmesi bitecek Mısırlı yıldız, bu sezonun kulüpteki son yılı olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Evet, şu ana kadar öyle. Sözleşme konusunda ilerlemeden çok uzaktayız. Bu yüzden bekleyip görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Yıldız futbolcu, "Kulüpteki son yılım olduğu için bu sezon Premier Lig'i kazanmayı gerçekten çok istiyorum. Liverpool'a özel bir şeyler vermek istiyorum." sözlerini sarf etti.



PSG DEVREDE, ÖNCELİĞİ KALMAK



Öte yandan Foot Mercato'da yer alan habere göre, Paris Saint-Germain'in Salah için devrede olduğu ancak yıldız futbolcunun açıklamalarına rağmen hala önceliğinin Liverpool'da kalmak olduğu belirtildi. Salah'ın, açıklamalarıyla yönetimi baskı altına almak istediği ifade edildi.



Liverpool'da bu sezon 26 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 17 asist yaptı.



