Sakaryaspor-Gençlerbirliği sessiz sedasız

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
3 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, üç maç üst üste galip gelememiş oldu. (2B 1M)
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU
Sonucun ardından oluşan puan durumunda ev sahibi Sakaryaspor 22 puanla 18. sırada yer alırken Gençlerbirliği 24 puanla 14. sırada bulunuyor.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör
Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Emircan Altıntaş), Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar (Dk. 90+1 Erdi Dikmen), Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dk. 75. Saint Louis), Simon
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran), Mete Kaan Demir (Dk. 56 Nalepa), Oğuzhan Berber, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm (Dk. 75 Samed Onur), Sinan Osmanoğlu
Sarı kartlar: Dk. 33 Fıratcan Üzüm, Dk. 41 Oğuzhan Berber, Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
3 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, üç maç üst üste galip gelememiş oldu. (2B 1M)
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU
Sonucun ardından oluşan puan durumunda ev sahibi Sakaryaspor 22 puanla 18. sırada yer alırken Gençlerbirliği 24 puanla 14. sırada bulunuyor.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör
Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Emircan Altıntaş), Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar (Dk. 90+1 Erdi Dikmen), Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dk. 75. Saint Louis), Simon
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran), Mete Kaan Demir (Dk. 56 Nalepa), Oğuzhan Berber, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm (Dk. 75 Samed Onur), Sinan Osmanoğlu
Sarı kartlar: Dk. 33 Fıratcan Üzüm, Dk. 41 Oğuzhan Berber, Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)