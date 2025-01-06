Sakaryaspor-Gençlerbirliği sessiz sedasız

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Sakaryaspor-Gençlerbirliği sessiz sedasız
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06 Ocak 2025 21:54
Son güncelleme 06 Ocak 2025 22:27
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. 

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 

3 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, üç maç üst üste galip gelememiş oldu. (2B 1M)

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Sonucun ardından oluşan puan durumunda ev sahibi Sakaryaspor 22 puanla 18. sırada yer alırken Gençlerbirliği 24 puanla 14. sırada bulunuyor.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Emircan Altıntaş), Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar (Dk. 90+1 Erdi Dikmen), Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dk. 75. Saint Louis), Simon

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran), Mete Kaan Demir (Dk. 56 Nalepa), Oğuzhan Berber, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm (Dk. 75 Samed Onur), Sinan Osmanoğlu

Sarı kartlar: Dk. 33 Fıratcan Üzüm, Dk. 41 Oğuzhan Berber, Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)

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