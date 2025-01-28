Saint-Maximin'e Arabistan'dan talip var!

Göztepe maçında ikinci yarıda oyuna girerek galibiyete katkı sağlayan Allan Saint-Maximin'in geleceği hala belirsizliğini koruyor.
Fransız yıldız, gösterdiği inişli çıkışlı performansla beklentilerin gerisinde kalan Maximin için, Suudi Arabistan kulübü Al Ittifak devreye girdi.
Kulüp, Maximin için harekete geçti ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe'deki durumu ise teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karara bağlı.
Ancak Maximin, kontenjan sorunuyla da karşı karşıya kalabilir. Fenerbahçe, kısa bir süre içinde Milan Skriniar ve Talisca'yı açıklamayı planlıyor, bu da yabancı kontenjanını 14'e çıkaracak.
Eğer yönetim, bir başka bölgeye takviye yapmayı tercih ederse, Maximin ya da Kostić ile yolların ayrılması gündeme gelebilir
Fransız yıldız, gösterdiği inişli çıkışlı performansla beklentilerin gerisinde kalan Maximin için, Suudi Arabistan kulübü Al Ittifak devreye girdi.
Kulüp, Maximin için harekete geçti ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe'deki durumu ise teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karara bağlı.
Ancak Maximin, kontenjan sorunuyla da karşı karşıya kalabilir. Fenerbahçe, kısa bir süre içinde Milan Skriniar ve Talisca'yı açıklamayı planlıyor, bu da yabancı kontenjanını 14'e çıkaracak.
Eğer yönetim, bir başka bölgeye takviye yapmayı tercih ederse, Maximin ya da Kostić ile yolların ayrılması gündeme gelebilir