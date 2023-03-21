Sahaya girip saldırdı; 40 yıl men cezası aldı

PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Sevilla ile karşılaştıkları maçta sahaya girip İspanyol ekibinin kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarının cezasını açıkladı.



PSV Eindhovenlı bir taraftar, mücadele sırasında sahaya girdi ve Sevilla kalecisi Dmitrovic'e saldırdı. Çıkan arbede sonrasında taraftar stadyumdan çıkarıldı.



PSV'den yapılan açıklamada, "20 yaşındaki Dylano K isimli kişinin, ağır alkolik olduğu ve maç öncesinde de çok alkollü olduğu tespit edilmiştir. Bu kişi, 40 yıl boyunca stadyumumuza giremeyecektir." denildi.





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