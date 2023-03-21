Sahaya girip saldırdı; 40 yıl men cezası aldı

PSV, sahaya girip Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran Dylano K. isimli 20 yaşındaki taraftarını 40 yıl stadyuma girmekten men ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sahaya girip saldırdı; 40 yıl men cezası aldı
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21 Mart 2023 22:45
PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Sevilla ile karşılaştıkları maçta sahaya girip İspanyol ekibinin kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarının cezasını açıkladı.

PSV Eindhovenlı bir taraftar, mücadele sırasında sahaya girdi ve Sevilla kalecisi Dmitrovic'e saldırdı. Çıkan arbede sonrasında taraftar stadyumdan çıkarıldı.

PSV'den yapılan açıklamada, "20 yaşındaki Dylano K isimli kişinin, ağır alkolik olduğu ve maç öncesinde de çok alkollü olduğu tespit edilmiştir. Bu kişi, 40 yıl boyunca stadyumumuza giremeyecektir." denildi.

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