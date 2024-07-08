Ryan Kent'e Ada'dan üç talip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent'e üç İngiliz takımının talip olduğu ifade edildi.

, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent'e Ada'dan üç talip!
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08 Temmuz 2024 09:18
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ADA'DAN 3 TALİP

Daily Record, Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağını ve İngiltere'ye döneceğini yazdı.

Haberde; üç İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. Bu kulüplerinden birinin İpswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.



18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı. İskoç futbolcu, yalnızca 18 maçta forma giydi ve 736 dakika sahada kaldı. Kent bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro. 

 
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