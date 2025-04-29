Rüdiger'e 6 maç men cezası!

Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger, Barcelona maçındaki hareketinden dolayı önemli bir cezayla karşı karşıya kaldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İspanya'dan COPE'ta yer alan habere göre, Barcelona ile oynanan İspanya Kral Kupası final maçının son anlarında hakeme yabancı cisim fırlatan Alman savunma oyuncusu 6 maç men cezası aldı.
Rüdiger, Barcelona maçında hakeme yabancı cisim fırlatmasının ardından sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu, ameliyatı sonrası 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan Rüdiger, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
İspanya'dan COPE'ta yer alan habere göre, Barcelona ile oynanan İspanya Kral Kupası final maçının son anlarında hakeme yabancı cisim fırlatan Alman savunma oyuncusu 6 maç men cezası aldı.
Rüdiger, Barcelona maçında hakeme yabancı cisim fırlatmasının ardından sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu, ameliyatı sonrası 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan Rüdiger, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
💥Barcelona maçında hakeme yabancı madde fırlatan Antonio Rüdiger, 6 maç ceza aldı. [COPE] pic.twitter.com/iyPVeKKPHw
— Sporx (@sporx) April 29, 2025