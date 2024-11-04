Ruben Amorim: 'Yeni Alex Ferguson diyebilirler'

Sporting ve Manchester City maçlarına dikkat çeken Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, kazanması halinde kendisine "Yeni Alex Ferguson" benzetmesinin yapılacağını ifade etti.



Kendisinden beklentilerin bu maçların sonucuna göre şekilleneceğini belirten deneyimli teknik adam, "Eğer Sporting ve Manchester City karşısında kaybedersem benden beklenti düşecektir. Ancak kazanırsam, İngilizler benim için 'Yeni Alex Ferguson geliyor' der," ifadelerini kullandı.