Rose, net konuştu: "Morant'e bebek bakıcılığı yapmaya gelmedim"

Memphis Grizzlies'in yeni guardı Derrick Rose, Ja Morant'e "bebek bakıcılığı" yapmak için takımda olmadığının altını çizdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Rose, net konuştu: 'Morant'e bebek bakıcılığı yapmaya gelmedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2023 11:41
Son güncelleme 04 Ekim 2023 11:42
Memphis Grizzlies'in yeni guardı Derrick Rose, Ja Morant'e "bebek bakıcılığı" yapmak için takımda olmadığının altını çizdi.

Bu yaz Grizzlies, Morant'e ve soyunma odasındaki diğer oyunculara tecrübeli bir liderin desteğini sağlamak adına, Rose ile iki yıllığı 6,55 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

Rose, Morant hakkında konuşurken bazı doğrudan açıklamalarda bulunarak, yıldız oyuncuya "bebek bakıcılığı yapmak için orada olmadığını" belirtti ve kendisini şu an olduğundan daha iyi olması için "zorlamak" istediğini söyledi:

"Kimseye bebek bakıcılığı yapmak için burada değilim. Kimsenin etrafında dolanıp amigoluk falan yapamam. Ben bu adamları daha iyi olmaya zorlamak için buradayım.

Oyuncular genelde benzer oyun tarzına sahip biriyle beraber oynama şansı pek bulamazlar. Birçok insanın oyun tarzlarımızı benzettiği biriyle aynı takımda olduğum için çok şanslıyım. Ama o tamamen farklı bir seviyede."

Morant'in sosyal medyada ikinci kez silah göstermesi nedeniyle aldığı ceza, gelecek sezon 25 maç sürecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery