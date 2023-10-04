Memphis Grizzlies'in yeni guardı Derrick Rose, Ja Morant'e "bebek bakıcılığı" yapmak için takımda olmadığının altını çizdi.



Bu yaz Grizzlies, Morant'e ve soyunma odasındaki diğer oyunculara tecrübeli bir liderin desteğini sağlamak adına, Rose ile iki yıllığı 6,55 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



Rose, Morant hakkında konuşurken bazı doğrudan açıklamalarda bulunarak, yıldız oyuncuya "bebek bakıcılığı yapmak için orada olmadığını" belirtti ve kendisini şu an olduğundan daha iyi olması için "zorlamak" istediğini söyledi:



"Kimseye bebek bakıcılığı yapmak için burada değilim. Kimsenin etrafında dolanıp amigoluk falan yapamam. Ben bu adamları daha iyi olmaya zorlamak için buradayım.



Oyuncular genelde benzer oyun tarzına sahip biriyle beraber oynama şansı pek bulamazlar. Birçok insanın oyun tarzlarımızı benzettiği biriyle aynı takımda olduğum için çok şanslıyım. Ama o tamamen farklı bir seviyede."



Morant'in sosyal medyada ikinci kez silah göstermesi nedeniyle aldığı ceza, gelecek sezon 25 maç sürecek.



