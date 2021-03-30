Ronaldo'dan itiraflar: 'Şişman ya da ucube desinler, fark etmez'

"O İKİ GOL KAVGAMI TEMSİL EDER"

"SAÇLARIM GERÇEKTEN KORKUNÇTU"

"FİNALDEN ÖNCE SAKATLIĞIM NÜKSETTİ"

"BANA İSTER 'ŞİŞMAN', İSTER 'UCUBE' DESİNLER"

Brezilyalı Ronaldo Nazario, Sports Illustrated'a hayatından ilgi çekici bazı anektodları aktardı.Ronaldo, "Ben doğduktan sonra babam doktorun parasını ödeyememiş. Hastaneden çıkamamışım, çünkü ailem o ücrete sahip değilmiş. Babam sahile koşup 3 kilo karides toplamış ve bunları satmış. Parayı ancak bu şekilde toplayabilmiş. Doktor babamın çabasını görünce olan parayı almış ama kendi adını bana vermiş. Ronaldo adı buradan geliyor." dedi.Brezilyalı efsane gülerek, "Bana 'Sen futbolun Michael Jordan'ısın' diyorlardı. Biri benim 256 tane bacak arası attığım pozisyonların videosunu yapmış, ben o kadar hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.Ronaldo'nun artık farklı bir hayatı var. Evden ofise, ofisten eve bir hayatı var. Sonuna kadar futbol topunun peşinden gitmeyi tercih etti. Ronaldo, "Sonsuza kadar futbolun içinde kalamam. Çünkü, geleceğimde başka şeyler de var. Ancak, bunlar hakkında konuşmak için erken. Kulübümü daha da ileriye, daha da güzel ve büyük bir yere taşımak istiyorum. Ondan sonra bakarız. Şimdilik, Valladolid için çalışmaya ve takımı La Liga'da tutmaya çalışacağım." açıklamasını yaptı.2002 Dünya Kupası'ndaki anıları hatırlatılan Ronaldo, "Tüm gollerimi seviyorum, hepsi benim bebeklerim gibi. Almanya'ya karşı finalde attığım 2 gol özellikle favorilerim. O finalden 2 yıl önce sakatlıklarımdan ötürü bir daha futbol oynayamayacağım konuşıluyordu. Tekrar oynadım. Dünya Kupası'nda gol kralı oldum ve kazandım. İki gol, benim geri dönüş için verdiğim büyük kavgamı temsil eder." dedi.Ronaldo, 2002 Dünya Kupası'ndaki saç kesimi hatırlatıldığında, "Çok korkunçtu. Tüm annelerden, bana özenerek saçlarını öyle kesen çocuklar adına özür diliyorum." dedi gülerek..."Saçlarımı gören gazeteciler sakatlığımı unuttu." diyen El Fenomeno, "Finalden önce sakatlığım nüksetti. 1998 Dünya Kupası finalinden önce yaşadığım sakatlığım. Gece yarısı bir anda acıyla uyanınca çok garip hissettim. Tekrar olmasını istemedim. Bunu tekrar yaşayamazdım. Uyuyamıyordum. Dida'yı buldum, 'Beni bırakma, benimle sürekli konuş' dedim. Final maçı için otelden ayrılana kadar yanımda kaldı." açıklamasını yaptı.Ronaldo geriye dönüp baktığında pişmanlık yaşamadığını söyledi. Brezilyalı efsane, "İnsanlar beni nasıl hatırlarsa hatırlasın. Kimi 'Şişman' desin, kimisi 'Ucube' desin. Ben elimden geleni yaptım. Harika bir kariyerim oldu. Şimdi yeni bir kariyere başladım. Bence elimden gelenin en iyisini yaptım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.