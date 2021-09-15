Ronaldo, topla kazayla bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti

Maç öncesi ısınma sırasında çektiği bir şutta topun çarpmasıyla bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi kadına maç sonrasında forma hediye etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo, topla kazayla bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti
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15 Eylül 2021 14:33
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu F Grubu'nda Young Boys-Manchester United maçı başlamadan önce ısınma sırasında Cristiano Ronaldo, çektiği bir şutta topun çarpmasıyla bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisine maç sonrasında forma hediye etti.

Maç öncesi çektiği şut sonrası bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi kadının durumunu kontrol etmek için kale arkasına giden Ronaldo, görevliden özür diledi.

Dün gece oynanan maç sonrasında ise güvenlik görevlisi kadına forma hediye etti. Güvenlik görevlisi kadın maç sonrasında forma ile fotoğrafını paylaştı.

İsviçre ekibi Young Boys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı.


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