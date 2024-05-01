Ronaldo şov yaptı Al-Nassr finale yükseldi

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al-Nassr ile Al-Khaleej karşı karşıya geldi. Al-Nassr sahasında konuk ettiği Al-Khaleej'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 57. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 37. dakika penaltıdan Sadio Mane, Al-Khaleej'in golünü 82. dakikada Fwaz Altryes kaydetti.



Al-Nassr finalde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal ile karşılaşacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU