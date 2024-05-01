Ronaldo şov yaptı Al-Nassr finale yükseldi

Suudi Arabistan Kupası'nda Al-Nassr ağırladığı Al-Khaleej'i 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ronaldo şov yaptı Al-Nassr finale yükseldi
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01 Mayıs 2024 23:00
Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al-Nassr ile Al-Khaleej karşı karşıya geldi. Al-Nassr sahasında konuk ettiği Al-Khaleej'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 57. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 37. dakika penaltıdan Sadio Mane, Al-Khaleej'in golünü 82. dakikada Fwaz Altryes kaydetti.

Al-Nassr finalde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal ile karşılaşacak.

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