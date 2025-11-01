Ronaldo JR milli takımda ilk golünü Türkiye'de attı

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior babasının izinden gitmeye devam ediyor.
Portekiz U16 Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında Galler U16 takımını 3-0 mağlup etti.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Cristiano Ronaldo Junior, ile 65 ve 90+1'de Rafael Cabral kaydetti.
Portekiz U16 takımın kaptanı olarak Galler'e karşı sahaya çıkan genç Türkiye'deki hazırlık kampının ikinci maçında ilk golünü atmayı başardı.
Cristiano Ronaldo JR, Portekiz U16 takımıyla ilk golünü Türkiye'de Galler karşısında attı. pic.twitter.com/L2LR3tucA6
