Romanya evinde beraberliğe razı oldu

EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Romanya ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. Romanya konuk etiği Lihtenştayn ile golsüz berabere kaldı.



Romanya'da Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau karşılaşmaya 11'de başlayıp 46. dakikada oyundan çıkarken, Gaziantep FK formaları giyen Deian Sorescu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Denis Draguş 76. dakikada oyuna dahil olurken, Florin Nita ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Romanya, EURO 2024'te Belçika, Slovakya ve Ukrayna'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele edecek.





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