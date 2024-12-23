Rockets, Alperen Şengün'ün double-double'ı ile kazandı

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 114-110 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rockets, Alperen Şengün'ün double-double'ı ile kazandı
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23 Aralık 2024 10:19
NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double" performans sergilediği karşılaşmada Toronto Raptors'ı 114-110'lık skorla mağlup etti.  Rockets'ın Raptors deplasmanında kazandığı karşılaşmada yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen, 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Sezonun 19. galibiyetini alan Rockets'ta Dillon Brooks 27, Jalen Green 22 sayı üretti.

Üst üste 7 olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Ja'Kobe Walter 27, Ochai Agbaji ve Chris Boucher 15'er sayı kaydetti.

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