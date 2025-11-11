Robert Lewandowski'den geleceği için açıklama!

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın Polonyalı santrfor Robert Lewandoski geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Polonya'nın Hollanda maçı öncesi basın toplantısında konuşan yıldız santrfor, Katalan basınında çıkan "Barcelona'da kalacak" haberlerini adeta boşa düşürdü.



"BU SORUNUN CEVABINI HALA BİLMİYORUM"

Sport'ta yer alan haberlerde 37 yaşındaki golcünün Barcelona'dan yeni sözleşme beklediği ve kalmaya sıcak baktığı öne sürülmüştü. Ancak Lewandowski, tam tersi bir ifadeyle belirsizliği açıkça ortaya koydu:Fenerbahçe yönetimi, devre arasında En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlarken, Sadettin Saran'ın ilk büyük transfer hamlesinin Lewandowski olabileceği iddia ediliyor. Polonya basınına göre yıldız golcü, ocak ayında dahi Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakabilir.Barcelona formasıyla geçtiğimiz hafta sonu La Liga'da Celta Vigo'ya karşı hat-trick yapan Robert Lewandowski bu sezon 9 maçta 7 gole ulaştı. Barcelona'da 159 maça çıkan Robert Lewandowski, 108 gol atarken 20 asist yaptı. Polonyalı futbolcu 3 senede 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve İspanya Kupası kazandı.