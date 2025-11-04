04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-081'
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-376'
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Robert Lewandowski'den geleceği için açıklama

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, geleceği ile ilgili konuştu.

04 Kasım 2025 21:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Robert Lewandowski'den geleceği için açıklama






Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski, hakkında çıkan İspanyol ekibiyle devam etmeyeceği konularına Club Brugge ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında cevap verdi.

"ACELEM YOK"

Geleceği ile ilgili gelen soruya Polonyalı yıldız, "Geleceğim mi? Öncelikle, acelem yok. Sonuçta şu anda hissettiğim şey en önemli olan. Geleceğim hakkında düşünmeme gerek yok. Hayatımda birçok şey olabilir ama şu anda çok mutluyum ve bu sezona, goller atmaya ve kupalar kazanmaya odaklanmış durumdayım. Şu anda aklımda olan tek şey bunlar." cevabını verdi.

Bu sezon Barcelona ile 10 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız golcü, 4 gollük performans sergiledi.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
