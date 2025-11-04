Robert Lewandowski'den geleceği için açıklama

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski, hakkında çıkan İspanyol ekibiyle devam etmeyeceği konularına Club Brugge ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında cevap verdi.



"ACELEM YOK"



Geleceği ile ilgili gelen soruya Polonyalı yıldız, "Geleceğim mi? Öncelikle, acelem yok. Sonuçta şu anda hissettiğim şey en önemli olan. Geleceğim hakkında düşünmeme gerek yok. Hayatımda birçok şey olabilir ama şu anda çok mutluyum ve bu sezona, goller atmaya ve kupalar kazanmaya odaklanmış durumdayım. Şu anda aklımda olan tek şey bunlar." cevabını verdi.



Bu sezon Barcelona ile 10 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız golcü, 4 gollük performans sergiledi.