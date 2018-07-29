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Rizespor, Ribero için gün sayıyor! Anlaşma tamam...

Önümüzdeki Sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sporting Lizbon'dan Ribeiro ile anlaşma sağlandı.

Rizespor, Ribero için gün sayıyor! Anlaşma tamam...
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29 Temmuz 2018 13:34
Transferin hareketli takımlarından Çaykur Rizespor, 10 numara transferinde de mutlu sona ulaştı. Mavi-Yeşililler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Ruben Ribeiro ile her konuda anlaştı.

Geçen sezonun devre arasında Sporting Lizbon'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun kiralanması için Portekiz ekibinin de yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

10 numara pozisyonunda görev alan Ruben Ribeiro geçtiğimiz sezon oynadığı 41 karşılaşmada 4 gol 6 asistlik performansta bulundu.


 

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