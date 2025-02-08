Rizespor'da Abdülkadir için geri sayım!

Rizespor, Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür ile prensip anlaşmasına vardı. 25 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde imza için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Rizespor'da Abdülkadir için geri sayım!
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08 Şubat 2025 18:23
Rizespor, Hull City'de oynayan Abdulkadir Ömür ile prensip anlaşması sağladı.

25 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Rize'ye gelerek sezon sonuna kadar sürecek kiralık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Çaykur Rizespor yönetimi ve teknik ekibin, transferin kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcadığı öğrenilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Hull City'de bu sezon 21 maçta süre bulan Abdülkadir Ömür, 1 asist yaptı.

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