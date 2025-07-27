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Rizespor'a Cagliari'den kaleci hamlesi

Rizespor, Cagliari kalecisi Boris Radunovic ile anlaşmaya vardı.

calendar 27 Temmuz 2025 13:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rizespor'a Cagliari'den kaleci hamlesi
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Kaleci transferi için uzun süredir arayış içinde olan Çaykur Rizespor, rotasını İtalya'ya çevirdi. Yeşil-mavili ekip, Serie A temsilcisi Cagliari'nin 29 yaşındaki Sırp kalecisi Boris Radunovic ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı.

JEDLICKA OLMADI, HEDEF DEĞİŞTİ

Rizespor, transfer döneminde ilk olarak 27 yaşındaki Çek file bekçisi Martin Jedlicka ile temasa geçti. Ancak taraflar arasında yaşanan pürüzler nedeniyle bu transferden sonuç alınamadı. Karadeniz temsilcisi bunun üzerine kaleci listesini güncelledi.


SERIE A TECRÜBESİ

1.94 cm boyundaki Radunovic, geçtiğimiz sezonu Serie B ekiplerinden Bari'de kiralık olarak geçirdi. Deneyimli kaleci, forma giydiği 13 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı ve performansıyla dikkat çekti.

Rizespor yönetimi, teknik heyetin de onayıyla transferi kısa süre içinde resmiyete dökmeyi planlıyor.

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