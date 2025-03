Rıza Çalımbay: 'Ne zaman çağırsalar giderim'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.



Çalımbay, "Gerçekten iyiyim. Sağlığımız, her şeyimiz iyi. Git-gel oluyor Sivas - İstanbul ama iyiyiz, bir sıkıntı yok." dedi.



"SİVAS'TA MUTLU OLUYORUM"



Sivas'a geri dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Her zaman orada mutlu oluyorum ben. Kendi memleketim, köyüm orada, her şeyim orada, akrabalarımız orada. Çalıştığımız zamanlar da güzel şeyler yaptık orada. 3 sene üst üste Avrupa'ya gitti. Türkiye Kupası'nı aldık. Ondan önce de ilk yarıyı lider bitirdik. Çok başarılı şeyler yaşadık orada. Benim için çok önemliydi orada iyi işler yapmak. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Sadece başarıyı düşündük ve onu da yaptık. Ondan sonra Mecnun Başkan'dan izin istedim ayrılmak için. Sonra ayrıldım, inşallah tekrar geliriz diye düşünerek ayrıldım. Çok güzel günlerimiz geçti." sözlerini sarf etti.



Sivas'ta bir önceki takım ve şu andaki takımın hangisinin daha iyi olduğu şeklinde soru yöneltilen Rıza Çalımbay, "İki sene falan oluyor ayrılalı tabii ki fark var. Biz arkadaşları daha tanıyamıyoruz. İki maç oynadık, bir hafta oldu. Oyuncularla biraz daha konuşmamız lazım. Çalıştırmamız kolay ama oyuncuları tanımamız gerekiyor. Ligde de Sivas'ı ayrı bir şekilde seyrediyoruz. Bizim için en büyük sıkıntı sonradan gitmek oluyor. Ortada gidiyorsunuz, takımı siz yapmıyorsunuz. Elinizdeki oyuncularla devam ediyorsunuz. Çok iyi oyuncular var ama bizim Avrupa'ya gittiğimiz takım, çok iyi oyuncular ve birbirini çok iyi oyunculardı. Şimdi de kendimiz sezon başı gidersek mükemmel iş yaparız. Sonradan gidince sıkıntı oluyor. Devre arasına da razıyız biz. Takımla çalışma fırsatı olduğu için. Taşın altına elimizi koyduk. Fikstürümüz zor. İyi takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar var. Elimizden geleni yapacağız. Kimseyi kırmam kolay kolay. Ama Beşiktaş ve Sivasspor beni istediğinde hiç bakmadan giderim. İhtiyaçları varsa ve beni istiyorlarsa ben giderim. Sivas'tan beni çağırdıklarında, 'Gelir misin?' dediklerinde, "Tabii ki gelirim" dedim. Bana çok güveniyorlar. Şartlar çok iyi olsa, biz başlasak farklı olurdu. Şimdi biraz zorlanacağız belki ama ondan sonra belki de bir seri yapıp iyi bir yere geleceğiz." dedi.



ŞAMPİYONLUK YARIŞI



Rıza Çalımbay, son olarak şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Geçen sezona değinince, Galatasaray ve Fenerbahçe vardı. Başka kimse yoktu. Beşiktaş, Trabzonspor yoktu. Anadolu'dan çıkan ve zorlayan bir takım yoktu. Puanların çıkması normal. O yüzden oldu. Onların takımı çok iyi. Öbürlerinin bütçeleri ve takımı daha iyi değil. Onun için Fenerbahçe ve Galatasaray, aldı götürdü. Bu seneye baktığınızda, bu sene takımlar girdi. Samsunspor girdi, onlara da bakıyorsunuz, istikrarsız şekilde devam ediyorlar. Bir çok iyi gidiyolar, bir geri gidiyorlar. Bu sene bence yine en avantajlı takım Galatasaray. Bir ara tökezlemesine rağmen yine Galatasaray. En çok maç oynayan takım belki Galatasaray. İyi bir kadro kurdular. 2-3 sene birbiriyle oynayan bir takımdı. Şu anda da avantaj varsa gerçekten onların hakkıydı. Bu sene de büyük ihtimalle avantaj Galatasaray'da." sözlerini sarf etti.