Rick Van Drongelen'den hakemlerle ilgili flaş açıklama!

Samsunspor, Süper Lig'in 22inci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir FK'ya konuk olacak.



Kırmızı-beyazlı ekip, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına çim sahada yapılan antrenman ile devam etti.



"SATKA VE BENDEN İBARET DEĞİL"



Antrenman öncesinde basına açıklamada bulunan Rick Van Drongelen, "Tabi takım olarak defansif anlamda, savunma anlamında göstermiş olduğumuz performans bizim adımıza çok güzel. En az gol yiyen takımlardan biri olmak elbette ki bizi mutlu ediyor. Ama bu sadece benim veya Satka'nın başarısı değil. Bu tüm takım olarak yapmış olduğumuz defans çok çok önemli. Aslında defans yapmak forvetten başlıyor. Onların başlatmış olduğu baskıyla başlıyor. Onlar baskıyı iyi kuracak olurlarsa biz de geride daha rahat savunma yapabiliyoruz" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DEKİ HAKEMLER İYİ"



Geçmişte kalan hakem hatalarını konuşmayı çok sevmediğini ve Türkiye'de ki hakemlerin performansını genel olarak beğendiğini söyleyen Van Drongelen, "Açıkçası hakemlerle alakalı çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Türkiye'de de zaten iyi hakemler olduğu düşüncesindeyim. Tabi hakemler bazı maçlarda yanlış kararlar verince birçok insan bu kararları konuşabiliyor. Bu da çok normal ama ben şahsen hakemlerle alakalı çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Artık olanlar geçmişte kaldı."



"Biz ise olayların üstesinden gelmeyi çok iyi bir şekilde başarabildik. Yunus Emre de benim yerime görev aldı ve görevini çok iyi bir şekilde yerine getirdi. Takım olarak ne kadar güçlü olduğumuzu göstermiş olduk. Tabi bazı kararlar bizim elimizde olmuyor. Henüz 16 maçımız var. İyi de bir puandayız ama ligin geri kalan kısmı için hala açız diyebilirim. Aynı oyunu, aynı performansı, aynı mentaliteyi ligin sonuna kadar göstermemiz gerekiyor."



"Her takımı yenebileceğimizi gösterdik diye düşünüyorum. Ama tabi hiçbir şey kolay olmayacaktır, elbette zor olacaktır. Çok fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Elbette ki diğer takımlar da çok fazla puanlar aldılar. Ama biz de bulunmuş olduğumuz pozisyonu korumak, üst sıralarda kalmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Süper Lig'in 22'nci haftasında karşılaşacakları Başakşehir FK maçı hakkında konuşan Drongelen, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Başakşehir güçlü ve zorlu bir rakip. Oynamış olduğumuz önceki maçlardan da bunu zaten tecrübe ettik. Kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız."



"Forvette en skorer oyunculardan bir tanesine sahipler. Tabi deplasmana gittiğimizde de güzel bir performans göstermek istiyoruz. Zaten bugüne kadar deplasmanlarda çok iyi bir performans gösterdik. Oynayacağımız iyi bir oyunla puanlar alıp evimize dönmek istiyoruz" dedi.