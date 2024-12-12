Richarlison'dan Manchester City için olay gönderme: "Hırsız

Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Richarlison, Manchester City'nin Juventus'a 2-0 kaybetmesi sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Richarlison'dan Manchester City için olay gönderme: 'Hırsız
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12 Aralık 2024 15:40
Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Richarlison, Manchester City'nin Juventus'a 2-0 kaybetmesi sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Instagram üzerinden Manchester City'nin kaybettiği maç hakkındaki bir paylaşıma yorum yapan Richarlison, "Tanrı'nın laneti hırsızın evinin üzerine düşer. Pisliğe batıyorlar!" ifadelerini kullandı.

Manchester City, oynadığı son 10 resmi maçın sadece 1'ini kazanabilen Manchester City, bu süreçte 7 mağlubiyet almıştı.

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