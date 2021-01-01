Rich Paul: "76ers, Simmons'ın durumunu kötüleştirdi!"

Klutch Sports ajansının CEO'su ve Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın menajeri Rich Paul, 76ers'ı Simmons'ı "zorla oynatmaya çalıştığı" için eleştirdi.



Sezon tüm hızıyla devam ederken Simmons ve 76ers kendilerini bir savaşın içinde bulmuş durumda. Yaz aylarında bir takas talebinde bulunduktan sonra, Ben, takımın kendisini kapı dışarı etmek için elinden geleni yapmış olsa da, halen organizasyonun bir üyesi olmaya devam etti.



Yakın zamanda ekip, maçlarda oynamayan ve sağlık durumu hakkında güncelleme vermeyen Simmons'ı eylemleri nedeniyle cezalandırmak zorunda kalmıştı. Ama şimdi Simmons, ekibi zihinsel sağlık sorunlarını daha da kötüleştirmekle suçluyor.



Paul, The Athletic'den Shams Charania'ya şunları söyledi:



"Cezaların, hedef gösterilmenin ve bu konu üzerine gösterilen olumsuz alakanın oldukça gereksiz olduğuna ve Ben'in akıl sağlığı sorunlarını daha da ileri götürdüğüne inanıyorum. Ya Ben'e yardım edersiniz ya da çıkıp yalan söylediğini söylersiniz. Hangisini yapacaksınız?"



Paul'a göre, Ben'in son eylemleri takas edilmek için değil, zihnini doğru noktaya geri döndürmek için bir uğraş:



"Bu durumda, Ben'e yardım etmeli ve akıl sağlığını, mali durumundan önce tutmalıyız. Bir menajer olarak, sözleşmeden doğan yükümlülükleri anlıyorum ve bu işte kendimi sorumlu tutuyorum. Ama biri size mental durumuyla ilgili bir şey söylüyorsa, günümüz dünyasında bunlara artık göz yumamayız.



Bu mesele artık bir yere takas edilmekten ibaret değil. Mesele, Ben'in zihinsel gücünü geri kazanması ve tekrar sahaya çıkmasına yardım edebileceğimiz bir yer bulmak. Onun sahada sevdiği oyunu oynamasını ve ya 76ers'da ya da başka bir takımda parkelerde olmasını istiyorum.



Bu durum bana bağlı değil, ama onun basketbola devam edebilecek bir durumda olmasını istiyorum. Hepimiz işbirliği yaparak onu tekrar sahaya döndürmeyi hedefliyoruz."



"HEPİMİZ BEN'İ DESTEKLEMELİYİZ"



Simmons'ın, takımın ruh sağlığı uzmanının, kendi kişisel terapisti ile konuşmasına izin verdiği ve hazır olduğunda tekrar oynama niyetinde olduğu söylenmişti. Ancak bu noktada, dönüşü için hala bir tarih bulunmuyor:



"Henüz o noktada değil. Ben'le sadece bir kez görüşen bir doktor, nasıl 'Zihinsel olarak oynamaya hazır' diyebilir? Peki, onu eleştirmeye devam mı edeceğiz yoksa ona yardım mı edeceğiz? Artık Ben'in isteksiz olduğunu anladığımıza göre, taşlar yerine oturuyor. Oynatmaktan çekinmesi gibi bir durum söz konusu.



Ben, tekrar tekrar zihinsel olarak oynamaya hazır olmadığı bir davranış sergiliyorsa, bu durumu kabullenip onu desteklememiz gerekiyor. Egomuzu bir kenara bırakıp, hepimiz bu konuda sorumluluk almak zorundayız.



Basketbolu çok seven biri olarak, Philadelphia şehrine saygım ve sevgim sonsuzdur. Fakat mesele bununla ilgili değil. Mesele, Ben'in zihinsel olarak parkelere tekrar çıkabileceği bir noktaya geri dönmesi. Ve bunun ne zaman olacağını bize yalnızca Ben söyleyebilir. Bunu yapmasına izin vermeliyiz."



76ers, bu süreç boyunca sabırlı olmaya ve Ben'le birlikte çalışmaya uğraştığını iddia etmeye devam ediyor.



