Emekli NBA oyuncusu JJ Redick, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın oynadığı dönemdeki rekabet seviyesini, genişleme takımlarının eklenmesi gerçeğine atıfta bulunarak eleştirdi.



Redick, Shaquille O'Neal ile The Big Podcast'te konuk olduğu bölümde, NBA'in o dönemde eklemeye devam ettiği genişleme takımları nedeniyle Jordan'ın 80'li ve 90'lı yıllarda karşılaştığı rekabet düzeyini sorguladı:



"Çoğu zaman dönemleri karşılaştırırız. Michael Jordan'la ilgili şunu söyleyeceğim ve bunun tartışma yaratmasını istemiyorum. Kendisinin en parlak döneminde NBA'e altı takım eklenmişti. Lige 90 oyuncu katılmıştı. Bu durum o dönemin etkinliğini azaltmaz mı? Bu arada kesinlikle playofflardan bahsetmiyorum. Ama bana ligin bir süreliğine etkinliğinin azalmadığını söyleyemezsiniz."



Jordan NBA'e girdiğinde ligde 23 takım bulunuyordu ve en son eklenen takım, 1980 yılında katılan Dallas Mavericks ekibiydi. 1988'den 1995'e kadar NBA, lige altı yeni takım daha eklemiş (Hornets/Pelicans, Heat, Timberwolves, Raptors, Grizzlies ve Magic) ve bu kadrolar genişleme draftı aracılığıyla minimum kadrolar oluşturduktan sonra yıllarca yeniden yapılanma sürecinden geçmişti.





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