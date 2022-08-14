Recep Uyar: 'Biz vazgeçmeyeceğiz'

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, ilk iç saha maçlarını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Bizim stadımız olmasa da iç saha oynadığımız ilk maçı kazanmak istiyorduk. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda bizim stratejilerin daha çok tuttuğun gördük, yakaladığımız net pozisyonlar vardı. Üçüncü bölgeye iyi gittik ancak final paslarını biraz daha iyi kullansak ilk yarı bir iki gol bulabilirdik. Final vuruşlarını iyi yapamadığımız için ilk yarı 0-0 bitti. Onların da direkten dönen topu vardı. İkinci yarı mantalitemizde bir değişiklik yoktu. 45-60 arası biraz daha oyunu rakibe verdik, bu bölümde golü yedik. Ön alan baskılarından vazgeçmemiz buna sebep oldu. Sonrasında yaptığımız değişikliklerle tekrar dengeyi getirdik, ama maalesef bunları değerlendiremedik. Üzgünüz, kazanamadık. Her şeye rağmen kazanabileceğimiz bir maçtı, Antalyaspor'u tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"Biz bu ligde kendi oyunumuzu oynamak için var olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz." sözlerini kullanan Uçar, "Haftaya da Galatasaray maçımız var. Kendi oyunumuzu ortaya koyup iyi neticeler almaya çalışacağız. Lige başlarken hedefimiz bu ligin kalıcı takımı olmak dedik. Kendi oyununu ortaya koyan, futbolunu çirkinleştirmeyen bir ekip olmak istiyoruz. Bundan vazgeçmedik, İkinci hafta sonunda 1 puanımız var, haftaya Galatasaray, ardından Adana Demirspor ve Trabzonspor. Fikstürümüz kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Recep Uçar, "Kadromuza Umut Nayır katılacak. Kendisi 28 yaşında olmasına rağmen 23 yaş altı takımında. Bizim o kadar gücümüz yok istediğimiz oyuncuyu geri çağıramıyoruz. Umut'la beraber hücumda biraz daha etkili olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Belki 7. hafta, yetişmezse 9. hafta Ümraniye'de, oynarız diye düşünüyorum"



Recep Uçar, maçlarını Ümraniye'de oynamak istediklerinin altını çizerek şöyle konuştu:



"Geçen sene şampiyon olduğumuz maçın ertesinde Ümraniyespor, maçlarını Ümraniye'de oynamalı demiştim. Gönül isterdi ki bu maçı Ümraniye'de oynayalım, yetişmedi, ışıklandırma çalışmaları devam ediyor. Çimlere alakalı federasyonun isteği oldu. Ülkemizde birçok kurum kulüplerin isteklerine hangi kulüpten yapıldığına göre cevap veriyor. Stadımızın zeminin değişmesi istendi, bizim çok güzel bir zeminimiz vardı, stadımızın yetişmemesinin sebeplerinden biri de bu. İç saha avantajımızı kullanamıyoruz. Kendi stadımızda kendi seyircimizin gücüyle oynasak belki kazanabilirdik. Gerekli kurumlara güç etkisi altında olmadan fikirlerini söyleyebilen bir insanım. Federasyonumuz burada biraz daha eşit mesafede davranabilir. Çimler 15 gün önce serildi. Işıklandırmanın bir kısmı yurt dışından geliyor, tahminim 1 aylık süreçte tamamlanır. Beki 7. hafta, yetişmezse 9. hafta Ümraniye'de, kendi stadımızda oynarız diye düşünüyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ