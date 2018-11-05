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Real Madrid'den 1.5 milyar Euro'luk dev anlaşma!

Real Madrid'in forma sponsoru adidas ile 10 yıl için 1.1 milyar Euro ve ekstra gelirlerle birlikte toplam 1.5 milyar Euro'luk dev bir anlaşmaya imza attığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den 1.5 milyar Euro'luk dev anlaşma!
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05 Kasım 2018 14:20
Real Madrid'in, adidas ile olan forma sponsorluğu anlaşmasını tam 1.1 milyar Euro karşılığında yendiliği öne sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, adidas ile olan anlaşmayı uzatmak için 1.1 milyar Euro karşılığında anlaşma sağladı. Ayrıca, bu rakamın çeşitli satış gelirleriyle birlikte yıllık maksimum 150 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini ve Real Madrid'in 10 yıl sonra 1.5 milyar Euro gelir elde edebileceği belirtildi. Real Madrid'in forma başına yüzde 22.5'luk ekstra bir gelir aldığı da kaydedildi.

140 sayfalık kontratta her şeyin yer aldığı, küme düşme maddesinin bile bulunduğu vurgulandı. Real Madrid'in ilk 5 yıl içinde ligi kazanması halinde 2.5, son 5 yıl ise 3.5 milyon Euro bonus alacağı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın ilk 5 yıl için karşılığının 5, sonraki 5 yıl içinse 7 milyon Euro olduğu yazıldı.

Real Madrid'in toplam 17 sponsorluk anlaşması olduğu ve bir diğer sponsoru Fly Emirates'ten de yıllık 70 milyon Euro kazandığı hatırlatıldı.

İspanyol devinin geçen sezon sponsorluklardan toplam 305.24 milyon Euro kazandığı bilgisi de verildi.

 

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