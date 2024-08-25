Real Madrid Valladolid canlı izle şifresiz izle

Real Madrid Valladolid maçı şifresiz izleme linki | Real Madrid Valladolid maçını Taraftarium24, Justin tv, Selçuk Sports, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Real Madrid Valladolid maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid Valladolid maçı şifresiz izleme detayları

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Real Madrid Valladolid canlı izle şifresiz izle
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25 Ağustos 2024 17:47
Real Madrid Valladolid maçı şifresiz kesintisiz izle! İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid ile Rayo Valladolid Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi. 19 yaşındaki futbolcu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.

Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

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Real Madrid'in ilk 11'i


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