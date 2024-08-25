Real Madrid Valladolid canlı izle şifresiz izle

Real Madrid Valladolid maçı şifresiz kesintisiz izle! İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid ile Rayo Valladolid Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...REAL MADRID REAL VALLADOLİD MAÇI CANLI, TIKLA
Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelecek.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi. 19 yaşındaki futbolcu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.
Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.
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Real Madrid'in ilk 11'i
Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelecek.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi. 19 yaşındaki futbolcu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.
Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.
BİLYONER'DE OYNAMAK VE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Real Madrid'in ilk 11'i
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