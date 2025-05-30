Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid'in resmi altyapı projelerinden biri olan Real Madrid Foundation Educational Football Program, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Büyükada'da başlıyor.





4 ila 17 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan bu prestijli futbol programı, UEFA PRO lisanslı antrenör Rafael Fernández ve resmi Real Madrid Foundation İstanbul ekibi tarafından yürütülüyor.





Programın tanıtımı amacıyla, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12:00'de Kocayusuf Stadı'nda antrenörlerle tanışma toplantısı düzenlenecek. Etkinlik, futbol tutkunu gençler ve aileleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.





Farklı yaş gruplarına göre planlanan eğitim saatleri ise şöyle:



