Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid'in resmi altyapı projelerinden biri olan Real Madrid Foundation Educational Football Program, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Büyükada'da başlıyor.
4 ila 17 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan bu prestijli futbol programı, UEFA PRO lisanslı antrenör Rafael Fernández ve resmi Real Madrid Foundation İstanbul ekibi tarafından yürütülüyor.
Programın tanıtımı amacıyla, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12:00'de Kocayusuf Stadı'nda antrenörlerle tanışma toplantısı düzenlenecek. Etkinlik, futbol tutkunu gençler ve aileleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.
Farklı yaş gruplarına göre planlanan eğitim saatleri ise şöyle:
|Eğitim Günü ve Saati
|Yaş Grubu
|Cumartesi 13:30
|2020, 2019, 2018, 2017
|Cumartesi 15:00
|2016, 2015, 2014, 2013
|Cumartesi 16:30
|2012, 2011, 2010, 2009
|Pazar 13:30
|2020, 2019, 2018, 2017
|Pazar 15:00
|2016, 2015, 2014, 2013
|Pazar 16:30
|2012, 2011, 2010, 2009
Kayıt ve Bilgi İçin
Kontenjanın sınırlı olduğu programa kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen veliler, 0551 830 6095 numaralı WhatsApp hattından ulaşım sağlayabilirler. Ayrıca www.rmfturkiye.com adresi üzerinden de bilgi alınabilir. Program gelişmeleri için Instagram'da @rmfepturkiye hesabı takip edilebilir.
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