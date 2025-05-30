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Real Madrid Foundation Futbol Programı şimdi Büyükada'da

Real Madrid Foundation'ın dünya çapında yürüttüğü eğitim temelli futbol programı, Türkiye'de yepyeni bir dönem başlatıyor.

calendar 30 Mayıs 2025 10:03
Haber: Sporx.com
Real Madrid Foundation Futbol Programı şimdi Büyükada'da
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Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid'in resmi altyapı projelerinden biri olan Real Madrid Foundation Educational Football Program, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Büyükada'da başlıyor.

4 ila 17 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan bu prestijli futbol programı, UEFA PRO lisanslı antrenör Rafael Fernández ve resmi Real Madrid Foundation İstanbul ekibi tarafından yürütülüyor.

Programın tanıtımı amacıyla, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12:00'de Kocayusuf Stadı'nda antrenörlerle tanışma toplantısı düzenlenecek. Etkinlik, futbol tutkunu gençler ve aileleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Farklı yaş gruplarına göre planlanan eğitim saatleri ise şöyle:

Eğitim Günü ve SaatiYaş Grubu 
Cumartesi 13:30 2020, 2019, 2018, 2017
Cumartesi 15:00 2016, 2015, 2014, 2013
Cumartesi 16:30 2012, 2011, 2010, 2009
Pazar 13:30 2020, 2019, 2018, 2017
Pazar 15:00 2016, 2015, 2014, 2013
Pazar 16:30 2012, 2011, 2010, 2009

Kayıt ve Bilgi İçin

Kontenjanın sınırlı olduğu programa kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen veliler, 0551 830 6095 numaralı WhatsApp hattından ulaşım sağlayabilirler. Ayrıca www.rmfturkiye.com adresi üzerinden de bilgi alınabilir. Program gelişmeleri için Instagram'da @rmfepturkiye hesabı takip edilebilir.






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