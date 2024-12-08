Real Madrid'e Mendy'den kötü haber!

Real Madrid'de Girona maçında sakatlanan Ferlandy Mendy'nin 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e Mendy'den kötü haber!
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08 Aralık 2024 14:47
La Liga'da Girona'yı 3-0'lık skorla mağlup eden Real Madrid'e kötü bir haber geldi.

Real Madrid'de karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkan Ferland Mendy'nin durumu belli oldu. Kas sakatlığı bulunan Fransız oyuncunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1131 dakika sahada kaldı.

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