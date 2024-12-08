Real Madrid'e Mendy'den kötü haber!

La Liga'da Girona'yı 3-0'lık skorla mağlup eden Real Madrid'e kötü bir haber geldi.
Real Madrid'de karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkan Ferland Mendy'nin durumu belli oldu. Kas sakatlığı bulunan Fransız oyuncunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1131 dakika sahada kaldı.
Real Madrid'de karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkan Ferland Mendy'nin durumu belli oldu. Kas sakatlığı bulunan Fransız oyuncunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1131 dakika sahada kaldı.