28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Real Madrid, dev transferden vazgeçti; Ibrahima Konate!

Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ibrahima Konate transferinden vazgeçti.

calendar 28 Kasım 2025 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, dev transferden vazgeçti; Ibrahima Konate!
Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Liverpool oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferi için son kararını verdi.

REAL MADRID VAZGEÇTİ

The Athletic'in haberine göre, Eflatun-beyazlılar Fransız stoperin transferinden vazgeçti. Real Madrid'in bu kararını Liverpool'a ilettiği kaydedildi.

LIVERPOOL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde Liverpool'un ise 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz nihai bir karara varılmadığı belirtildi.

TARAFTARLARA MESAJ 


Ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan Fransız stoper geçtiğimiz gün taraftarlara destek çağrısında bulunan bir metin paylaşmıştı. İşte Konate'nin paylaştığı metinde kullandığı ifadeler:

"Bu anı göğsümüzü gere gere kabul etmeliyiz. Eleştiri futbolun bir parçasıdır ve her seferinde geri dönecek, bu fırtınadan çıkacağız. Böyle anlarda en çok taraftarlar önemlidir. İyi günde de kötü günde de yanımızda duranlar zor zamanlarda bile bizim için şarkı söyleyenler! Sizin sesiniz ve desteğiniz bizim için her şey demek. Gelişmemiz gerektiğini biliyoruz ve sizin için savaşmaya devam edeceğiz."

BU SEZON NE YAPTI?

Liverpool'un kötü bir başlangıç yaptığı sezonda 18 maçta forma giyen Fransız yıldız, 1 gollük performans sergiledi. Fransız stoperin 55 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
