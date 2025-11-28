Real Madrid, dev transferden vazgeçti; Ibrahima Konate!

Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Liverpool oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferi için son kararını verdi.The Athletic'in haberine göre, Eflatun-beyazlılar Fransız stoperin transferinden vazgeçti. Real Madrid'in bu kararını Liverpool'a ilettiği kaydedildi.Haberde Liverpool'un ise 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz nihai bir karara varılmadığı belirtildi.Ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan Fransız stoper geçtiğimiz gün taraftarlara destek çağrısında bulunan bir metin paylaşmıştı. İşte Konate'nin paylaştığı metinde kullandığı ifadeler:Liverpool'un kötü bir başlangıç yaptığı sezonda 18 maçta forma giyen Fransız yıldız, 1 gollük performans sergiledi. Fransız stoperin 55 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.