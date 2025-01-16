Real Madrid, Dennis Smith Jr. transferini açıkladı

Real Madrid, 2017 NBA Draft'ının 9. sırasından seçilen Dennis Smith Jr'ı kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu.

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Real Madrid, Dennis Smith Jr. transferini açıkladı
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16 Ocak 2025 16:56
EuroLeague'de son haftaların formda takımı Real Madrid, bir süredir kısa rotasyonuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Bu doğrultuda Madrid, beklenen transferi resmiyete kavuşturdu.

Real Madrid, 2017 NBA Draft'ının 9. sırasından seçilen Dennis Smith Jr'ı kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. 27 yaşındaki oyun kurucuyla 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017 NBA Draft'ının 9. sırasından seçilen Dennis Smith Jr, NBA kariyerinde sırasıyla Dallas Mavericks, New York Knicks, Detroit Pistons, Portland, Charlotte Hornets ve Brooklyn Nets için ter döktü.

Son olarak Brooklyn Nets forması giyen 27 yaşındaki oyun kurucu, yazın biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrıldı ve G-League'in yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon Nets formasıyla toplam 56 maçta süre bulan Dennis Smith Jr; 6.6 sayı, 2.9 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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