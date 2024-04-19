Real Madrid'de bir dönem sona eriyor: Nacho

Real Madrid'in efsane ismi Nacho'nun İspanyol devinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. Sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncu ile Inter'in ilgilendiği yazıldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de bir dönem sona eriyor: Nacho
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19 Nisan 2024 19:16
Real Madrid'in efsane ismi Nacho için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nacho, takımdan ayrılma kararı aldı.

Yıldız futbolcunun net kararını Real Madrid yönetimine bildirdiği belirtildi. Yıldız futbolcu kararını değiştirmemesi halinde sezon sonu takımdan bedelsiz olarak ayrılacak.

INTER'İN GÜNDEMİNE GELDİ!

İtalyan devi Inter'in, ayrılık kararı alan İspanyol stoperle ilgilendiği ifade edildi.

2011 yılından beri Real Madrid forması giyen Nacho, A takım formasını 355 maçta giydi ve 16 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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