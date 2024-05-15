Rayo Vallecano evinde 3 puanı 2 golle aldı

LaLiga'nın 36. haftasında Rayo Vallecano ile Granada karşı karşıya geldi. Rayo Vallecano sahasında konuk ettiği Granada'yı 2-1 mağlup etti.



Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Florian Lejeune ve 80. Jorge de Frutos, Granada'nın golünü 89. dakikada Lucas Boye kaydetti.



Rayo Vallecano'da Oscar Trejo doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Rayo Vallecano'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Miguel Crespo 46. dakikada oyuna dahil oldu.



Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 38'e yükseltirken, Granada ise 21 puanda kaldı.



Rayo Vallecano bir sonraki karşılaşmasında Barcelona deplasmanına giderken, Granada sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.



LaLiga'nın aynı saate başlayan bir diğer maçında Cadiz deplasmanda Sevilla'yı 1-0 yendi.





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