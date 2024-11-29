UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Nice ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan maçı konuk ekip Rangers 4-1'lik skorla kazandı.



Rangers, 35. dakikada Vaclav Cerny, 38. dakikada Muhammed Diomande ve 45+3. dakikada Hamza Igmane'nin golleriyle bir anda skoru 3-0'a getirdi. Igamane, 54'te ikinci kez sahneye çıkarak takımının 4. golünü attı.



Nice'in tek golü 83. dakikada Badredine Bouanani'den geldi.



Rangers'ta forma giyen Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz, 69. dakikada Diomande'nin yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Rangers 10 puana yükselirken, Nice ise 2 puanda kaldı.



Rangers gelecek hafa Tottenham'ı ağırlayacak. Nice ise Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak.



