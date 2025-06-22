22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Ralf Rangnick: "28-30 yaşındaki oyuncuya 130 milyon harcamak kumar oynamaktır"

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, yüksek maliyetli ve yaşlı oyuncu transferlerini eleştirdi: "28-30 yaşındaki bir futbolcuya 130 milyon Euro harcamak, kumar oynamaktan farksız."

calendar 22 Haziran 2025 16:15 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ralf Rangnick: '28-30 yaşındaki oyuncuya 130 milyon harcamak kumar oynamaktır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, transfer stratejileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, kulüplerin yüksek maliyetlerle yaşlı oyunculara yatırım yapmasının mantıklı olmadığını belirtti.

Rangnick, son Şampiyonlar Ligi'nde en genç iki takımın Barcelona ve Paris Saint-Germain olduğuna dikkat çekerek, bunun modern futbolun yönünü gösterdiğini ifade etti.

"Eğer bir kulübün sahibi ya da sportif direktörü olsaydım, sadece genç oyunculara yatırım yapardım. Çünkü mantıklı olan tek şey bu. 28-30 yaşındaki bir oyuncuya 30, 40, 50 milyon Euro bonservis verip üzerine 5 yıllık sözleşmeyle yılda ortalama 15 milyon Euro ödemek… Hesaplayalım: 5 yılda 75 milyon maaş + 50 milyon bonservis = 125 milyon Euro. Üstüne menajer ücretleri de eklendiğinde toplam maliyet 130 milyon Euro'yu bulur."

Rangnick, bu tür yatırımların çoğunlukla kulübe maddi olarak geri dönmediğini vurguladı:


"Bu, tamamen kumar oynamak gibi. 130 milyon Euro'yu rulet masasına koymak gibi bir şey. Oyuncunun son 1-2 yılında performansı düşerse bu yatırım boşa gider. Elbette biraz abartıyorum ama anlatmak istediğimi anlıyorsunuz."

Alman teknik adam, genç oyuncuların uzun vadeli katkı sağladığını ve gelişime açık oldukları için bu tarz yatırımların çok daha mantıklı olduğunu söyledi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.