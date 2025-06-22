Ralf Rangnick: '28-30 yaşındaki oyuncuya 130 milyon harcamak kumar oynamaktır'

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, transfer stratejileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, kulüplerin yüksek maliyetlerle yaşlı oyunculara yatırım yapmasının mantıklı olmadığını belirtti.Rangnick, son Şampiyonlar Ligi'nde en genç iki takımın Barcelona ve Paris Saint-Germain olduğuna dikkat çekerek, bunun modern futbolun yönünü gösterdiğini ifade etti.Rangnick, bu tür yatırımların çoğunlukla kulübe maddi olarak geri dönmediğini vurguladı:Alman teknik adam, genç oyuncuların uzun vadeli katkı sağladığını ve gelişime açık oldukları için bu tarz yatırımların çok daha mantıklı olduğunu söyledi.