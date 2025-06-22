Ralf Rangnick: '28-30 yaşındaki oyuncuya 130 milyon harcamak kumar oynamaktır'

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, transfer stratejileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, kulüplerin yüksek maliyetlerle yaşlı oyunculara yatırım yapmasının mantıklı olmadığını belirtti.
Rangnick, son Şampiyonlar Ligi'nde en genç iki takımın Barcelona ve Paris Saint-Germain olduğuna dikkat çekerek, bunun modern futbolun yönünü gösterdiğini ifade etti.
"Eğer bir kulübün sahibi ya da sportif direktörü olsaydım, sadece genç oyunculara yatırım yapardım. Çünkü mantıklı olan tek şey bu. 28-30 yaşındaki bir oyuncuya 30, 40, 50 milyon Euro bonservis verip üzerine 5 yıllık sözleşmeyle yılda ortalama 15 milyon Euro ödemek… Hesaplayalım: 5 yılda 75 milyon maaş + 50 milyon bonservis = 125 milyon Euro. Üstüne menajer ücretleri de eklendiğinde toplam maliyet 130 milyon Euro'yu bulur."
Rangnick, bu tür yatırımların çoğunlukla kulübe maddi olarak geri dönmediğini vurguladı:
"Bu, tamamen kumar oynamak gibi. 130 milyon Euro'yu rulet masasına koymak gibi bir şey. Oyuncunun son 1-2 yılında performansı düşerse bu yatırım boşa gider. Elbette biraz abartıyorum ama anlatmak istediğimi anlıyorsunuz."
Alman teknik adam, genç oyuncuların uzun vadeli katkı sağladığını ve gelişime açık oldukları için bu tarz yatırımların çok daha mantıklı olduğunu söyledi.
Rangnick, son Şampiyonlar Ligi'nde en genç iki takımın Barcelona ve Paris Saint-Germain olduğuna dikkat çekerek, bunun modern futbolun yönünü gösterdiğini ifade etti.
"Eğer bir kulübün sahibi ya da sportif direktörü olsaydım, sadece genç oyunculara yatırım yapardım. Çünkü mantıklı olan tek şey bu. 28-30 yaşındaki bir oyuncuya 30, 40, 50 milyon Euro bonservis verip üzerine 5 yıllık sözleşmeyle yılda ortalama 15 milyon Euro ödemek… Hesaplayalım: 5 yılda 75 milyon maaş + 50 milyon bonservis = 125 milyon Euro. Üstüne menajer ücretleri de eklendiğinde toplam maliyet 130 milyon Euro'yu bulur."
Rangnick, bu tür yatırımların çoğunlukla kulübe maddi olarak geri dönmediğini vurguladı:
"Bu, tamamen kumar oynamak gibi. 130 milyon Euro'yu rulet masasına koymak gibi bir şey. Oyuncunun son 1-2 yılında performansı düşerse bu yatırım boşa gider. Elbette biraz abartıyorum ama anlatmak istediğimi anlıyorsunuz."
Alman teknik adam, genç oyuncuların uzun vadeli katkı sağladığını ve gelişime açık oldukları için bu tarz yatırımların çok daha mantıklı olduğunu söyledi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...