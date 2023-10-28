Radomir Kokovic: ''Deplasmanda gol yemiyoruz, gurur duyuyorum''

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, 1-0 galip geldikleri Ankara Keçiörengücü maçının ardından konuştu.



Kokovic "Öncelikle yarın Türkiye için çok önemli bir gün çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anmak istiyorum. Yarın İzmir için de çok önemli bir gün ben bir yabancı olarak bu güzel günü tüm kalbimle kutluyorum. Yarın bu özel günü kutlayacağız ama barış için bu zor günlerde dua etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Kokovic, maça yönelik olarak da takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Maçtan önce de maçın ne kadar zor olacağını belirtmiştim çünkü Keçiörengücü gerçekten çok mücadeleci ve iyi bir takım. Ligde 10. haftaya geldik deplasmanda hala gol yemeyen bir takımız, bununla gerçekten çok gurur duyuyorum. Bizim kuvvetimizin ve inancımızın buna dayandığını düşünüyorum. Oyuncularımı gerçekten fazlasıyla tebrik ediyorum, çünkü hepsi gerçekten bu kulüp için her şeylerini vermeye, büyük fedakarlık yapmaya hazırlar." şeklinde konuştu.



Kokovic, İzmir'den gelerek takımı maç boyuncu çok iyi destekleyen taraftarlarına da teşekkür ettiğini söyledi.



