'nin yollarını ayırmak istediğiile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...Yaptığı kaliteli transferlere yenilerini eklemek isteyen Fenerbahçe'de gündemin ilk sıralarında orta saha ve sol bek bulunuyor. Ferdi'nin ayrılması sonrasında bir takviye yapılacak. Diğer yandan Fred'in yanında orta aland oyunu iki yönlü oynayabilecek ve dinamizm katabilecek bir isim aranıyor.Ancak transfer için büyük engel var. Yabancı kontenjanı. Bu nedenle de gönderilmesi gereken oyuncular mevcut. Fakat şu ana kadar bekelenen ayrılık yaşanmadı. Resmi teklif olmaması, kulübün elini kolunu bağladı. En ufak bir öneride kolaylık sağlanacak fakat bir türlü istenen noktaya gelinemedi.Ayrılması beklenen isimlerin başında Rade Krunic geliyordu. Geçen sezon kiralanan ve satın alma opsiyonu da aktifleştirilerek bonservisi alındı. Boşnak futbolcu alındığı dönemden bu yana gösterdiği kötü performansı devam ettirince gözden düştü. Jose Mourinho da deneyimli teknik adam da yönetimden 30 yaşındaki orta sahanın gönderilmesini isteyerek yerine takviye yapılmasını istedi. Diğer yandan Krunic'e talip var.Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Rade Krunic'in yeni adresi Serie A olabilir. Çizme ekiplerinden Empoli, yıldız futbolcuyu kiralamak istiyor. İlerleyen günlerde resmi teklifin ulaştırılması bekleniyor.Krunic bu sezon çıktığı 4 maçta 223 dakika süre aldı ancak skor katkısında bulunamadı.