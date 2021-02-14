Radamel Falcao, Kasımpaşa maçında yok: 40 oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Kasımpaşa maçında da kadroda yer almadı.

Haber; Sporx.com
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Radamel Falcao, Kasımpaşa maçında yok: 40 oldu
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14 Şubat 2021 15:02
Galatasaray'da bir süredir takımla çalışan fakat Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Kasımpaşa karşılşamasında da kadroya giremedi.

Kolombiyalı forvet böylelikle Galatasaray formasını 31 maçta giyerken, 40 karşılaşmada ise oynamadı.

Falcao son olarak 24 Ekim 2020'deki, Erzurum deplasmanında forma giymişti.

İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Falcao'nun Galatasaray kariyerinde 31 maçta 16 golü bulunuyor



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