Radamel Falcao geri dönüyor

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Erzurumspor karşılaşmasında çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Radamel Falcao cezası nedeniyle Ankaragücü mücadelesinde görev yapamamıştı. Kolombiyalı yıldızın yerine ileri uçta gol umudu olarak forma giyen Mbaye Diagne ise performansıyla beklenin bir hayli altında kalmıştı. Şansı iyi kullanamayan Diagne, Sivas karşısında kulübeye geçecek. Falcao ise yeniden 11'e dönecek.



Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 7 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistlik katkısıyla dikkat çeken 34 yaşındaki forvet, zorlu Sivas deplasmanında da golünü atmayı ve Aslan'a galibiyeti getirmeyi hedefliyor



Falcao geçen sezon Sivasspor deplasmanında 1 gol 1 asistle oynamıştı



