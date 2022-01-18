PSG'nin, Mbappe için ümidi arttı!

Paris Saint-Germain'in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'yi takımda tutmak adına ümidinin arttığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG'nin, Mbappe için ümidi arttı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2022 16:06
Sözleşmesi yaz transfer döneminde bitecek ve adı sık sık Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'in umudunun giderek arttığı ifade edildi.

ESPN'de yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in, Mbappe'yi takımda tutma konusunda emin oldukları aktarıldı. Medyanın haberinde, Mbappe'nin ailesinin, kulüp temsicileriyle kısa süreli bir sözleşme uzatma için görüştüğü ve toplantının olumlu geçtiği vurgulandı.

REAL MADRID ISRARCI

Öte yandan Real Madrid'in de Mbappe transferinde son derece ısrarcı olduğu, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez'in de Fransız futbolcunun gelecek sezon Madrid'de forma giyeceğini düşündüğü kaydedildi.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde de Mbappe için 200 milyon euro'luk teklif yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.