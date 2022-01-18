PSG'nin, Mbappe için ümidi arttı!

Sözleşmesi yaz transfer döneminde bitecek ve adı sık sık Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'in umudunun giderek arttığı ifade edildi.



ESPN'de yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in, Mbappe'yi takımda tutma konusunda emin oldukları aktarıldı. Medyanın haberinde, Mbappe'nin ailesinin, kulüp temsicileriyle kısa süreli bir sözleşme uzatma için görüştüğü ve toplantının olumlu geçtiği vurgulandı.



REAL MADRID ISRARCI



Öte yandan Real Madrid'in de Mbappe transferinde son derece ısrarcı olduğu, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez'in de Fransız futbolcunun gelecek sezon Madrid'de forma giyeceğini düşündüğü kaydedildi.



Real Madrid'in yaz transfer döneminde de Mbappe için 200 milyon euro'luk teklif yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı.





İLGİLİ VİDEO